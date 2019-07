Une application pour suivre en temps réel les bus des TPB

Nouvelle application en ligne dès jeudi pour les transports publics biennois (TPB). « TPB en temps réel », c’est son nom, permettra de vérifier l’heure de départ du prochain bus en temps réel, c’est-à-dire en fonction de son avancement sur sa ligne. « On peut y choisir l'arrêt souhaité ou rechercher le plus proche. L'app affiche alors le temps restant jusqu'au départ du prochain bus et des suivants », indique les TPB dans un communiqué publié jeudi. Les informations sur le temps d’attente proviennent du système de pilotage des TPB. Il s’agit des mêmes qui sont affichées de manière analogique ou numérique aux arrêts de bus. Avec le lancement de l’application, les TPB indiquent franchir « une nouvelle étape dans la modernisation de l'information aux passagers ». À noter qu’elle est téléchargeable gratuitement est disponible sur iOS et Android. /comm-jrg