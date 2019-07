Hôpital de Moutier : l’HJB et l’HJU reprennent les rênes

L’Hôpital du Jura bernois et l’Hôpital du Jura avancent main dans la main pour assurer l’avenir du site hospitalier de Moutier. Les directions des deux établissements ont convié une conférence de presse conjointe vendredi en fin de matinée dans la cité prévôtoise pour annoncer la suite des opérations.

L’HJB et l’HJU envoient ainsi un signal fort pour montrer leur volonté de fixer rapidement un modèle qui permettra d’assurer la pérennité de l’hôpital du Moutier. Ils ont annoncé avoir repris la suite des travaux amorcés par le groupe de travail intercantonal « Avenir du site hospitalier de Moutier ». Ce dernier avait analysé plusieurs scénarios et ses membres étaient arrivés à la conclusion que la solution d’un réseau interjurassien de santé mentale avec des prestations ambulatoires au sein d’une polyclinique était la seule viable. Cette piste avait reçu le soutien des responsables de l’HJU, de l’HJB, des experts de la santé et des autorités jurassiennes.

Le gouvernement bernois avait, de son côté, fait part de son regret de ne pas avoir intégré la région biennoise dans les réflexions ni d’avoir étudié davantage la piste d’un partenaire privé.

Les dirigeants des deux hôpitaux précisent que les remarques du Conseil-exécutif bernois seront traitées dans la suite du processus de réflexion. Les premières conclusions devraient tomber au plus tard en début d’année prochaine.

Dévelopement suit. /nme