Le chômage reste stable dans le Jura bernois

Le taux de chômage est inchangé dans le Jura bernois. Il se situe à 2,3% en juin. Dans l’arrondissement de Bienne, il est aussi stable et se fixe à 2,7%.

Dans le canton de Berne, le nombre de chômeurs a diminué. Le taux de chômage a régressé de 1,7 à 1,6% . Cette contraction s’explique en grande partie par un besoin accru de main-d’œuvre dans l’hôtellerie et la restauration. Corrigé des variations saisonnières, le taux de chômage est resté stable.

La moyenne nationale n'en finit pas de reculer. Elle s’est repliée en juin de 0,1 point de pourcentage sur un mois pour se fixer à 2,1%, s'approchant des plus bas historiques atteints au tournant du XXIe siècle./comm-ats-anl