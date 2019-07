Le Conseil municipal de Moutier suit l’Hôpital du Jura bernois et l’Hôpital du Jura dans leur stratégie commune pour assurer l’avenir du site hospitalier prévôtois. Il affirme ce mercredi soutenir « avec force et conviction » la ligne d’un établissement qui associe soins somatiques et santé mentale. L’exécutif communal estime que cette piste s’inscrit parfaitement dans une vision moderne de politique sanitaire. Il la qualifie de « crédible et viable ». /rch-comm