Oui à un crédit cadre de sept millions pour les parcs naturels régionaux

Les quatre parcs naturels régionaux du Chasseral, du Doubs, du Diemtigtal et du Gantrisch doivent continuer à être soutenu par le canton de Berne. La commission des infrastructures et de l’aménagement du territoire du Grand Conseil s’est dite favorable à un crédit cadre. Le site « Alpes suisse Jungfrau-Aletsch » inscrit au patrimoine naturel mondial de l’UNESCO est également concerné. Une somme de 8,4 millions de francs devrait être débloquée pour la période 2020 à 2024. Sept millions iront aux parcs naturels régionaux et 1,4 million au site de l’UNESCO. La commission a estimé que « la promotion des parcs naturels régionaux est un instrument important de la stratégie cantonale de développement durable des régions rurales ». /comm-jrg