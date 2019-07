La pose des rails a commencé entre Renan et St-Imier

Les travaux de réfection vont bon train sur la ligne CFF Bienne – La Chaux-de-Fonds. Le remplacement des rails entre Renan et St-Imier a commencé lundi. Les ouvriers œuvrent de pied ferme pour poser plus de 6 km de voies et permettre l’exploitation de la ligne le 19 août, date de la rentrée scolaire. Nous sommes allés à leur rencontre ce mardi pour voir comment se passent ces travaux qui pourraient être compliqués par les fortes chaleurs des prochains jours.