Brigandage à Bienne

Matinée agitée à la Route de Port, à Bienne. Trois individus sont entrés dans la station-service Tamoil vendredi matin, vers 5h15. Cagoulés et vêtus de couleurs sombres, ils ont menacé l’employée qui était présente et ont ensuite quitté les lieux avec le butin à pied dans une direction inconnue. Malgré ses recherches, la police n’est pas parvenue à mettre la main sur les fuyards. Elle lance donc un appel à témoins. Les trois individus recherchés parlent français et mesurent 170 centimètres pour deux d’entre eux et 180 centimètres pour le troisième. Les personnes qui sont susceptibles d’apporter des informations à la police peuvent téléphoner au 032 324 85 31. /comm-mle