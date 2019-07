Plusieurs centaines de grammes d'héroïne saisies à Bienne

La police cantonale bernoise a intercepté plusieurs centaines de grammes d'héroïne à Bienne. Suite à des investigations, les autorités ont interpellé un homme jeudi passé, selon un communiqué transmis mercredi. Certaines observations policières laissaient présupposer la présence d'un éventuel trafic de stupéfiants. Le suspect a été emmené au poste de police pour de plus amples clarifications. Lors de la fouille de ses effets personnels, plusieurs dizaines de grammes d'une poudre non identifiée ont été saisies. Une perquisition a encore permis de mettre la main sur plusieurs centaines de grammes d'une poudre non identifiée et sur de l'argent liquide. Selon les premiers éléments, il s'agirait d'héroïne. L'homme de 31 ans a été placé en détention provisoire. De plus vastes investigations sont en cours. /emu