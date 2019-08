Un motard flashé à 151 km/h dans le 80

Un motard devra répondre de délit de chauffard devant la justice. L’homme de 48 ans a été flashé à 151 km/h, après déduction de la marge de tolérance légale, sur un tronçon limité à 80 km/h. Ce contrôle de vitesse a eu lieu samedi en début d’après-midi alors qu’il circulait de Bellmund en direction de St. Niklaus bei Merzligen, selon un communiqué transmis lundi par la police cantonale bernoise et le Ministère public régional Jura bernois-Seeland. Le conducteur a été interpellé peu de temps après par une patrouille et a été emmené au poste de police pour de plus amples clarifications. L'homme s'est vu saisir son permis qui a été transmis à l'autorité administrative. /comm-emu