Davantage de candidats bernois au Conseil national

Plus de femmes, plus de listes et donc plus de candidats. L’élection du 20 octobre au Conseil national attire les prétendants dans le canton de Berne. Ils sont au total 651 à vouloir entrer dans la chambre basse. C’est 81 candidats de plus que lors de la dernière élection, en 2015.

Cette hausse se retrouve chez les femmes notamment. Elles sont 274 à se présenter, contre 212 il y a quatre ans. Elles représentent donc un peu plus de 42% des candidatures.

Au niveau régional, 39 candidats du Jura bernois se présentent à l’élection, contre 33 Biennois.

Vous pouvez retrouver le détail des 34 listes sur ce lien. /comm-amo