Le PS dévoile sa liste pour le Conseil national

Les candidats au national du PS Bienne-Seeland sont connus. Mercredi soir, quatre femmes et quatre hommes ont été nommés par les délégués de la section régionale du PS en vue des élections au national. Les deux députés au Grand Conseil Samantha Dunning et Karim Saïd font partie de la liste. Ils ont été désignés en tant que représentants du Parti socialiste romand. La liste sera proposée au PS du canton de Berne et la nomination des candidats sera formellement confirmée au congrès du parti cantonal du 1er février 2023, précise le communiqué.





Liste des candidats :

Manuela Kocher, de Worben, Anna Tanner (Bienne) et Andrea Zryd (Macolin) ont été nommées pour la liste femmes. Stefan Bütikofer (Lyss), Tobias Egger (Nidau) et Levin Koller (Bienne) ont été nommés pour la liste hommes.

De plus, Samantha Dunning (Bienne, pour la liste femmes) et Karim Saïd (Bienne, pour la liste hommes) ont été désignés en tant que représentants du PSR. /comm-cro