Brigandages en début d’année : sept personnes interpellées

Des brigandages à Villeret, aux Reussilles et au Landeron, des vols par effraction et d’autres infractions commises également à Bellmund, Bienne et Bellach : les brigands présumés n’avaient pas chômé en début d’année entre le mois de février et de mars. La police cantonale bernoise a annoncé lundi avoir identifié sept personnes liées à ces affaires. Au moment des faits, elles étaient âgées de 14 à 19 ans.





Une signature commune

Une première salve d’interpellation avait eu lieu dans le courant du mois de mars concernant cinq auteurs présumés. Ces personnes avaient toujours le même mode opératoire à savoir, brigandage et fuite en voiture volée avec le butin. Un de ces véhicules a justement été retrouvé à Bellmund, détruit par le feu. Un acte intentionnel selon les forces de l’ordre. Finalement, la vaste enquête menée par la police a encore permis d’identifier deux autres personnes pour un total de sept suspects.

Le montant des diverses infractions atteint 80'000 francs. Trois accusés ont été dénoncés auprès du Ministère public régional Jura bernois-Seeland et les quatre autres au Ministère public des mineurs. /comm-jrg