Le nouveau souterrain de la gare de Bienne prend forme

Les nouveaux accès aux quais de la gare de Bienne prennent gentiment forme. Les CFF mènent actuellement des travaux pour adapter un ancien passage souterrain de la poste en chemin d’accès pour les passagers. Cinq escaliers sont en cours de réalisation pour permettre fluidifier la circulation des piétons aux heures de pointe. Les travaux devraient être achevés d’ici la fin de l’année.

Cette nouvelle infrastructure permettra d’accéder au quai mais pas de ressortir de la gare côté lac. Elle ne comportera pas non plus de rampe pour les personnes à mobilité réduite. Selon le responsable du chantier Vincent Mendy, le fait de travailler sur un ouvrage existant pose un certain nombre de contraintes : « ce serait difficile, voire disproportionné, de devoir casser une bonne partie du passage inférieur pour créer des ascenseurs ou des rampes ».

Il précise toutefois que les CFF prennent en compte la loi sur l’égalité pour les personnes handicapées dans chacun de leurs projets et ajoute qu’un troisième souterrain devrait être créé du côté du parking de la gare vers 2030-2035. Celui-ci comprendra des rampes d’accès. /ast