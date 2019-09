Cinq jours pour mettre le cinéma francophone à l’honneur

Le mois de septembre rime avec cinéma francophone à Bienne. La quinzième édition du Festival du film français d’Helvétie (FFFH) aura lieu de mercredi à dimanche prochain. Une soixantaine de films dont vingt-trois grandes premières seront présentés durant la manifestation. Plusieurs personnalités seront également présentes, notamment l’actrice belge Cécile de France et les cinéastes Arnaud Desplechin, Jalil Lespert ou encore Cédric Kahn.

Concernant le programme, les organisateurs proposent cette année davantage de drames que de comédies. Comme l’explique la directrice de la programmation, Edna Epelbaum, le cinéma reflète la société et les thèmes qui préoccupent notre génération. Des films évoquant l’environnement, le terrorisme ou encore la recherche du bonheur sont ainsi à l’affiche. Le public pourra, par exemple, découvrir le long-métrage Baghdad in my Shadow du cinéaste suisse Samir qui parle de la radicalisation, ainsi qu’un Monde plus grand de la romancière et cinéaste française Fabienne Berthaud qui met en scène Cécile de France dans le récit d’un voyage initiatique singulier.