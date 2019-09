Plusieurs nouveautés pour Tramlabulle

Aventures, humour, sujets de sociétés… voilà quelques thèmes qui animeront la 23e édition de Tramlabulle. Le festival international de la bande dessinée se tient du 26 au 29 septembre. Une quarantaine d’auteurs de Suisse, de France, de Belgique et du Kosovo seront de la partie au CIP à Tramelan. Séances de dédicaces, performances dessinées, animations, spectacles et concerts sont, notamment, proposés. Les organisateurs ont dévoilé le programme jeudi et ont annoncé plusieurs nouveautés.



Le coup d’envoi de la manifestation sera donné dès le jeudi soir avec une soirée d'ouverture dès 20h au cinéma le Cinématographe. Dans une volonté de proposer un maximum d’animations, le comité d’organisation veut ainsi donner une dimension supplémentaire au 9e art avec la projection du documentaire « Là où poussent les coquelicots », qui revient sur la manière dont ont travaillé les auteurs de BD qui ont traité de la Première Guerre mondiale.