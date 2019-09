La grand-messe du cinéma français a repris ses quartiers à Bienne. Le 15e Festival du Film français d’Helvétie a été ouvert hier au cinéma REX, devant 350 spectateurs et un parterre d’invités officiels. Le maire de Bienne Erich Fehr et la directrice de l’Instruction publique Christine Häsler se sont notamment exprimés après le mot de bienvenue du directeur du FFFH, Christian Kellenberger. Le Festival se tient jusqu’à dimanche avec 60 films et 20 podiums de discussion au programme. /comm-ast