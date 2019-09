Incendie dans un parking à Bienne

Les pompiers de Bienne sont intervenus vendredi pour un incendie dans un parking. La piste de l’incendie intentionnel est privilégiée, selon un communiqué de la police cantonale bernoise diffusé dimanche. Il était un peu plus de 23h lorsque les forces de l’ordre ont été averties d’un important dégagement de fumée. Il s’échappait d’un parking souterrain à la rue de l’Allée, dans une nouvelle construction. Les pompiers professionnels de Bienne envoyés sur place ont rapidement maîtrisé la fumée puis éteint le feu à l’entrée du parking. Il n’y a pas eu de blessés, mais les dégâts sont estimés à plus de 100'000 francs. Les échafaudages et la façade du bâtiment ont été fortement endommagés, et de la fumée s’est introduite dans plusieurs appartements. Selon les premiers éléments de l’enquête, il s’agirait d’un incendie intentionnel. La police lance un appel à témoins. /comm-ast