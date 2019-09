Ligne directe Bienne-Thoune : la faisabilité doit être examinée

Il faut développer une ligne de chemin de fer directe entre Bienne et Thoune sans passer par Berne. C’est ce que demande la motion interpartis déposée en juin par l’UDC, le PBD et le PS.





Plusieurs avantages

Basée sur un rapport de la Communauté d’intérêts pour les transports publics Berne (CITraP Berne), l’intervention met en avant plusieurs avantages : soit diminuer le temps de trajet et donc favoriser le trafic pendulaire supra régional, soulager la gare de Berne, ou encore relier deux régions touristiques avec le Seeland et l’Oberland. Le Conseil-exécutif a transmis sa réponse lundi. Il ne se dit que moyennement convaincu. Sur le fonds, le gouvernement partage les préoccupations des motionnaires. Oui, répond-il les temps de trajet aujourd’hui par le train entre Bienne et Thoune ne sont pas compétitifs par rapport au trafic motorisé. Mais sur les moyens par contre, il est plus frileux.





Des travaux prévus

Le Conseil-exécutif explique que l’infrastructure ferroviaire dans la région bernoise sera de toute manière développée au cours des 15 prochaines années. Les temps de parcours y gagneront. De plus, ces travaux risquent de limiter l’efficacité de trafic, ligne directe ou non. Les coûts sont également pointés du doigt. La ligne représenterait quelques millions supplémentaires par année. Pour toutes ces raisons, l’exécutif propose de transformer la motion en postulat. Il entend mener des clarifications supplémentaires sur la faisabilité du projet, mais sans portée contraignante. /jrg