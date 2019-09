Elections fédérales sur RJB : émissions spéciales, débats et dossiers

RJB se lance dans la campagne des élections fédérales de cet automne. Notre rédaction met sur pied un dispositif spécial en vue du scrutin du 20 octobre. Elle vous propose des émissions, des débats et des dossiers dans La Matinale.

Pendant la semaine du 23 au 27 septembre, nous recevrons tout d’abord le Conseiller national UDC sortant Manfred Bühler, pour dresser le bilan de sa législature. Nous consacrerons ensuite le reste de la semaine à des débats en présence de membres des partis déjà représentés au Grand Conseil bernois. Les participants ont été désignés par leur formation politique. Ces rendez-vous se tiendront tous entre 7h30 et 8h.

La semaine suivante, du 30 septembre au 4 octobre, la rédaction vous proposera une série de dossiers thématiques sur les enjeux de cette élection. Ils seront tous diffusés dans notre matinale à 7h50 et dans le journal de 12h15. Seule exception, le vendredi 4 octobre : notre dernier dossier sera diffusé aux alentours de 7h20 et sera suivi d’une table ronde réunissant Marynelle Debétaz, directrice du théâtre biennois Nébia, Bernard Leuenberger, directeur de la Chambre d’agriculture du Jura bernois, et Patrick Linder, directeur de la Chambre d’économie publique du Jura bernois. Nous nous interrogerons avec eux sur l’importance d’avoir un élu de la région sous la coupole. /ast









Demandez le programme !





Première semaine invité / débats (7h30-8h)





Lundi 23.09 : Bilan du Conseiller national UDC Manfred Bühler

Bilan du Conseiller national UDC Manfred Bühler Mardi 24.09 Economie / Relations européennes : Sandra Roulet-Romy (PS), Sébastien Flury (PVL), Markus Gerber (UDC)

Sandra Roulet-Romy (PS), Sébastien Flury (PVL), Markus Gerber (UDC) Mercredi 25.09 Santé / social : Tom Gerber (PEV) / Christine Bühler (PBD)

Tom Gerber (PEV) / Christine Bühler (PBD) Jeudi 26.09 Environnement : Moussia de Watteville (Les Verts), Nicolas Rubin (PLR)

Moussia de Watteville (Les Verts), Nicolas Rubin (PLR) Vendredi 27.09 Asile : Marc Früh (UDF), Mohamed Hamdaoui (PDC)





Deuxième semaine dossiers / table ronde (lundi-jeudi : 7h50/12h15, vendredi 7h20-8h00/12h15)





Lundi 30.09 : Un siège de moins pour le canton de Berne au National, quelles conséquences ?

Un siège de moins pour le canton de Berne au National, quelles conséquences ? Mardi 01.10 : Conseil des Etats : deux sièges très disputés.

Conseil des Etats : deux sièges très disputés. Mercredi 02.10 : Conseil national : s’unir pour un deuxième siège francophone ?

Conseil national : s’unir pour un deuxième siège francophone ? Jeudi 03.10 : Quel intérêt pour les autonomistes de faire campagne dans le canton de Berne ?

Quel intérêt pour les autonomistes de faire campagne dans le canton de Berne ? Vendredi 04.10 : Analyse du politologue de Corgémont Marc Bühlmann, suivi d’une table ronde en présence de Marynelle Debétaz, directrice du théâtre biennois Nebia, Bernard Leuenberger, directeur de la Chambre d’agriculture du Jura bernois, et Patrick Linder, directeur de la Chambre d’économie publique du Jura bernois.