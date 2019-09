L’ouverture du Campus Bienne reportée en 2023

Le retard prévisible de l’ouverture du Campus Bienne de la Haute école spécialisée bernoise se confirme. Le canton de Berne l’a annoncé mercredi, il ouvrira ses portes au plus tôt en 2023, soit un an après la date prévue initialement.

Le recours fait par un riverain au Tribunal fédéral contestant l’expropriation de ses deux bâtiments n’est pas la seule raison du report. L'Office cantonal des immeubles et des constructions a dû interrompre l'appel d'offres car celles-ci ne respectaient pas le cadre financier fixé par le canton. La taille et la complexité du projet expliquent notamment les écarts entre les estimations financières du canton et celles des entreprises. Lors du lancement du projet, les coûts des travaux étaient estimés à 233,5 millions de francs.

La nouvelle construction derrière la gare doit rassembler en un seul lieu les dix sites répartis dans les régions de Berne, Bienne et Berthoud. Le retard a une influence directe sur le réaménagement spatial des départements de la Haute école spécialisée bernoise, a déploré le canton de Berne.