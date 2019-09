Elections fédérales: débat sur l'économie

Pour son premier débat en vue des élections fédérales, la rédaction de RJB a évoqué les thèmes de l’économie et des relations européennes en compagnie de trois candidats de la région qui briguent un siège au Conseil national le 20 octobre prochain. Mardi matin, dans nos studios, Sébastien Flury (PVL), Sandra Roulet-Romy (PS) et Markus Gerber (UDC) ont partagé leurs points de vue sur les conditions-cadre des entreprises, la santé du secteur de l’agriculture et les accords de libre-échange. /nme