RJB a proposé jeudi un troisième et avant dernier débat en vue des élections fédérales du 20 octobre. Le Prévôtois Nicolas Rubin du PLR, et Moussia de Watteville des Verts ont débattu des thématiques liées à l’environnement, dont la loi sur le CO2, la politique énergétique et la mobilité. /anl