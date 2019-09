Les districts de police réorganisés dans le Jura bernois

La police cantonale bernoise adaptera l'organisation des districts de police du Jura bernois. Les deux anciens districts de La Neuveville et de St-Imier seront réunis sous le nouveau nom organisationnel « Pierre-Pertuis Sud ». Le district de police de Moutier restera quant à lui inchangé sur le plan organisationnel et s'appellera toujours district « Pierre-Pertuis Nord ». Ces changements seront effectifs à partir du 1er octobre de cette année. La réorganisation fait suite à la réforme administrative du canton de Berne opérée en 2010 qui avait vu la disparition des districts remplacés par les arrondissements. Elle vise également « à assurer la constance du service offert à la population et n'aura aucun effet sur le nombre d'employés » selon un communiqué de la police cantonale bernoise publié jeudi. /comm-jrg