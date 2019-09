Service de navette flexible testé autour de Bienne

« Sowiduu », c’est le nom du nouveau service de navette flexible qui sera mis sur pied par les Transports publics biennois (Tpb) et les CFF. Il sera opérationnel dans les régions de Brügg, Port, Ipsach et Bellmund avec une phase de test qui commence à la mi-octobre et durera, a priori, jusqu'à la mi-décembre selon un communiqué des Tpb publié lundi.

Un minibus peut être commandé par l'intermédiaire d'une application. Le transport permet de se rendre à des destinations choisies individuellement dans les régions concernées par le test. Le minibus pourra également prendre d’autres passagers voyageant sur un trajet similaire. Un groupe « d’utilisateurs test » doit être mis sur pied, il pourra profiter gratuitement des prestations de transport pendant la phase test. Les personnes intéressées peuvent d’ores et déjà s’inscrire sur le site internet des Tpb . « L’offre est particulièrement adaptée aux personnes qui n’utilisaient que rarement les transports publics jusqu’à présent », indiquent les Tpb. À la suite de ce test, l'expérience sera évaluée. /comm-jrg