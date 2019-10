Un certificat d’authenticité pour les montres Omega

Omega s’ouvre au marché des montres d’occasion. La marque horlogère a annoncé mardi avoir élaboré un certificat d’authenticité pour les montres âgées de plus de 30 ans, connu sous le nom de « certified pre-owned watches ». Le marché d’occasion constitue un secteur en plein essor, notamment grâce au développement de sites en ligne dédiés à cette catégorie de garde-temps. Ce document doit permettre de garantir plus de transparence dans le marché des montres vintage. Il permettra aussi de distinguer plus facilement contrefaçons et ps authentiques. Les frais d’expertise s’élèvent à 800 francs. La marque biennoise n’est pas la seule à émettre de tels certificats. Cette démarche laisse plutôt sceptique l’éditeur du site Business Montres spécialisé dans l’horlogerie, Grégory Pons :