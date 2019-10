Conseil national : les résultats dans la région

Les résultats s’affinent dans le canton de Berne pour l’élection au Conseil national. Dimanche en fin d’après-midi, les résultats de 7 des 10 arrondissements étaient connus.

Dans le Jura bernois, l’UDC Manfred Bühler est en tête. Le sortant candidat à sa réélection a récolté 8'383 voix, soit 463 de moins qu’aux élections de 2015. Il est suivi de l’UDC Markus Gerber (4'369 voix) et du socialiste de Tramelan Hervé Gullotti (3'398 voix).

A Interlaken-Oberhasli, le parti de l'UDC domine avec 140'667 voix. Il est suivi par les socialistes (48'135 votes) et les Verts (33'262). L’UDC Michel Andreas a récolté 7'975 votes. Suivent les UDC Albert Rösti (7'462 votes) et Werner Salzmann (6'600 votes). Dans l’arrondissement du Seeland, l’UDC arrive également en tête avec 205'199 voix, suivent le PS (79'687 voix) et le PBD (74'049). Le classement est le même dans l’Emmental.

Selon une projection de la SSR dans le canton de Berne, l’UDC et le PS perdraient chacun deux sièges au National. A l’inverse, les Verts en gagneraient deux, les Vert’libéraux un et l’UDF un siège. Le PLR et le PEV conserveraient leur nombre d’élus.

Retrouvez tous les résultats par communes sur le site du canton. /gtr