Elections Fédérales : RJB se mobilise

Les urnes sont scellées, et elles rendront leur verdict dans le courant de l’après-midi. Les Suisses élisent ce dimanche leurs représentants sous la Coupole fédérale. RJB se mobilise pour vous faire vivre cette journée en direct avec une émission spéciale dès 12h30.

Dans les heures à venir, notre rédaction vous livrera les résultats au fur et à mesure de leur arrivée, mais aussi de nombreuses réactions de candidats présents à l’Hôtel du gouvernement à Berne ou l’une de nos équipes est présente.

En ce qui concerne le conseil des Etat, ces résultats devraient commencer à tomber dès 14h30, selon les prévisions de la chancellerie cantonale. Le verdict final est attendus entre 18h00 et 19h00. Reste à voir si deux candidats se démarqueront suffisamment pour passer la rampe, ou si un second tour sera nécessaire le 17 novembre.

Pour le Conseil national, il faudra se montrer plus patient. Les premiers arrondissements devraient communiquer leurs résultats à partir de 18h00, pour des résultats finaux attendus entre 22h et 23h. Concernant le Jura bernois, la grande question sera évidemment de savoir si l’UDC Manfred Bühler conserve ou non son siège sous la coupole, ou si un deuxième régional parvient à faire sa place, ce qui semble assez peu probable. Vous pourrez retrouver tous les résultats de cette élection au National sur notre site Internet dans le courant de la soirée. Nous y reviendrons lundi dans la matinale. /ast