Élections fédérales : Manfred Bühler perd son siège

Au Conseil national, pour le canton de Berne, l'UDC perd deux sièges, tout comme le PS, et le PBD en perd un. Les Verts en gagnent deux, les Vert'libéraux un, et l'UDF un. Le PLR garde lui ses deux sièges, pas de changement non plus pour le PEV qui conserve une place.



La liste de tous les candidats élus. /ast-amo