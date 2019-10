Les trains ne circulent plus entre Bienne et Neuchâtel ce mardi. Les CFF annoncent que le trafic est supprimé dans les deux sens jusqu’à 20h en raison d’une interruption de ligne entre Cornaux et Le Landeron.

Les voyageurs doivent passer par La Chaux-de-Fonds. Dans l'attente, des bus de remplacement sont prévus. /amo