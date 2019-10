Un second tour à quatre pour les Etats

Quatre candidats en lice pour le second tour des élections au Conseil des Etats dans le canton de Berne. Le PS et les Verts font ticket commun avec Hans Stöckli et Regula Ritz, arrivés en tête lors des élections de dimanche. Face à eux, un duo bourgeois composé de l’UDC Werner Salzmann, troisième au premier tour, et de la PLR Christa Markwalder, cinquième. Le scrutin se tiendra le 17 novembre.

Arrivée quatrième dimanche, Béatrice Simon renonce à se présenter au second tour de cette élection au Conseil des Etats. La candidate PBD a par ailleurs annoncé mardi qu’elle renonce à son mandat au Conseil national. La Directrice de finances bernoise, en accord avec son parti, entend privilégier son siège au Conseil-exécutif, qu’elle occupe depuis 9 ans. La vert'libérale Kathrin Bertschy et la PEV Marianne Streiff renoncent aussi à se poursuivre la course aux Etats. /ast