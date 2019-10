Le tunnel de Douanne à l’enquête publique

La population est appelée à donner son avis dans le dossier du tunnel routier de Douanne. Le projet définitif de portail est de l’ouvrage sera mis à l’enquête publique du 1er au 30 novembre 2019. Il est le résultat d’un processus d’optimisation auquel ont pris part l’Office cantonal des ponts et chaussées, l’Office fédéral des routes, les associations de protection de la nature et du patrimoine, la commune de Douanne-Daucher et les vignerons. Selon un communiqué publié par le canton de Berne lundi, le projet prévoit d’amener la A5 jusqu’au portail du tunnel par une trémie en passant par l’ouest de Wingreis sur la route existante. Le portail lui-même a été déplacé de 120 mètres vers l’est. L’ouvrage préservera ainsi davantage de vignobles, dont les murs en pierres sèches sont caractéristiques du paysage et revêtent une importance nationale.

Pour ce qui est du tronçon souterrain du tunnel de Douanne, le projet a été approuvé déjà en 2010. Le tunnel doit délester la commune du bord du lac de Bienne du trafic de transit et améliorer la qualité de vie. Une fois qu’il aura été mis en service, la traversée de la localité sera réaménagée. Le dossier mis à l’enquête peut être consulté auprès de la commune de Douanne-Daucher ou à la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie du canton de Berne. Les personnes concernées peuvent faire valoir leurs droits auprès de la Confédération. /comm-anl