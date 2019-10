Face aux retards, les TPB adaptent la ligne 2

Les Transports publics biennois (TPB) réagissent face aux nombreux retards de leur flotte liés aux travaux aux Champs-de-Boujean. L’entretien de l’autoroute A6 provoque une surcharge de trafic avec des horaires non respectés parfois jusqu’à 50 minutes pour la ligne 2 selon une communication des TPB publié mardi. En conséquence, cette ligne sera divisée le soir durant l’heure de pointe (entre 16h et 19h30). La mesure entre en vigueur dès le mardi 29 octobre et jusqu’au jeudi 31 octobre. Les Champs-de-Boujean seront desservis avec deux véhicules supplémentaires par un parcours circulaire séparé et sans horaire. Jusque-là, les TPB avaient essayé de réduire les retards en mobilisant un véhicule supplémentaire, mais « cette mesure ne pouvait toutefois pas améliorer la situation pour le tronçon entre la Gare et la Place d’Orpond ». /jrg