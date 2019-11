Bulgari opère sa « révolution industrielle » à Saignelégier

Les Franches-Montagnes s’affirment encore un peu plus comme une terre de l’industrie du luxe. La marque italienne Bulgari du groupe LVMH a inauguré vendredi après-midi une nouvelle manufacture à Saignelégier. Une manufacture d’habillage qui se veut novatrice en fusionnant les processus de fabrication des boîtes et des cadrans de montre, deux pièces et deux métiers que l’horlogerie avait toujours distingués voire scindés jusqu’à présent. « Le fait que les métiers soit fragmentés créaient souvent des retards énormes dans l’industrie horlogère en termes d’approvisionnement. Là ils sont éliminés car on va lancer un cadran et une boîte de façon parallèle par rapport à une date d’assemblage à Neuchâtel qui reste fixe. Plus on peut réduire les temps de fabrication, plus on peut s’adapter à des variations de demande. Donc cela augmente nos ventes et réduit nos stocks », explique Jean-Christophe Babin, CEO (Chief Executive Officer) de Bulgari.