Tpb : ligne 2 renforcée pour les collaborateurs de Rolex

La ligne 2 des Tpb renforcée entre les arrêts Place d’Orpond et Rolex à Bienne. La mesure sera effective à partir du lundi 11 novembre jusqu’à fin mars 2020 environ, selon un communiqué des Tpb publié vendredi.

La ligne 2 desservira du lundi au vendredi toutes les 7,5 minutes le secteur le matin entre 6h et 7h30 de la Place d’Orpond à l'arrêt Rolex et le soir entre 16h et 17h de l'arrêt Rolex à la Place d’Orpond.

La mesure a été prise en raison d'un chantier en cours. Une partie du parking des collaborateurs de la Manufacture des Montres Rolex ne peut pas être utilisée. Dans l’intervalle, l’entreprise a trouvé l’option de louer temporairement un parking au sud des stades. Les collaborateurs concernés voyageront avec des billets spéciaux financés par la firme. /jrg