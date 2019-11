Une conductrice grièvement blessée dans un accident sur l’A5

L’accident de la route lundi matin sur l’A5 a fait une blessée grave. C’est ce qu’indique la police cantonale bernoise dans un communiqué. Elle précise que les faits se sont produits vers 7h35. Une voiture circulait en direction de Bienne lorsque, pour une raison encore inconnue, elle a percuté latéralement un autre véhicule roulant en sens inverse. Elle est ensuite entrée en collision frontale avec un camion.

La conductrice a été libérée de son véhicule par les sapeurs-pompiers professionnels de Bienne. Elle a ensuite été prise en charge sur les lieux par des ambulanciers avant d’être transportée à l’hôpital. Elle est grièvement blessée d’après la police. Les chauffeurs des deux autres véhicules sont, eux, indemnes.

L’A5 a été fermée à la circulation durant plusieurs heures dans les deux sens entre Bienne et Le Landeron pour permettre l’intervention. Des spécialistes de l’Office des ponts et chaussées, des grues, des dépanneurs et bien sûr les secours étaient sur place. Une enquête a été ouverte pour clarifier les circonstances et le déroulement de l’accident. /comm-amo