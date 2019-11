Plus de guichet à Reconvilier : des solutions existent selon les CFF

On l’apprenait mardi, le guichet de la gare CFF de Reconvilier sera fermé dès le 16 décembre. Le nombre de transactions effectuées y est insuffisant selon l’ex-régie fédérale. De plus, avec les départs à la retraite, les CFF ne trouvent plus d’employés qui sont capables de gérer à la fois la vente au guichet et les manœuvres en gare. Au final, il faudra se contenter d’un automate pour prendre ses tickets. Est-ce problématique ? Joël Regli s’est rendu sur place mercredi matin pour se faire une idée auprès de la population :