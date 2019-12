Situation difficile sur les routes de la région

La gabegie sur les routes de la région lundi après-midi… Plusieurs accidents de la circulation se sont produits. Les conditions de circulation ont été rendues difficiles avec des routes gelées par endroit.

Au Mont-Crosin, deux accidents se sont produits. Un véhicule de livraison qui circulait en direction de Mont-Tramelan a dévidé de sa trajectoire pour une raison inconnue. Il est ensuite passé de l’autre côté de la chaussé et a terminé sa course dans le talus. La police cantonale bernoise a reçu l’annonce du sinistre peu avant 15h40. Le deuxième accident concerne également un véhicule de livraison, qui cette fois cheminait dans l’autre sens. Le véhicule qui circulait en direction de St-Imier a également traversé la voie opposée et fini sa course dans le talus. L’annonce de cet accident est parvenue à la police à 16h30. Dans les deux cas aucun blessé n’est à déplorer. La circulation est réglée en alternance sur la route du Col. La police cantonale bernoise conseille d’éviter de prendre ce tracé jusqu’à nouvel avis.

Un accident s’est également produit aux Pontins en fin de journée, sans faire toutefois de blessé.

A St-Imier par contre, un conducteur a été blessé. Pour une raison qui reste à clarifier, le chauffeur a percuté un véhicule parqué à la Rue Basse avant de dévaler des escaliers et entrer en collision avec la vitrine de la Banque cantonale bernoise. La police cantonale a été informée de cet accident individuel peu avant 11h20. Seul blessé, le conducteur de la voiture a été transporté à l'hôpital en ambulance. Une enquête a été ouverte pour clarifier les circonstances et le déroulement exact de l'accident. /comm-jrg-aju