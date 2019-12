Course-poursuite à Delémont

La soirée de vendredi a été animée à Delémont. Un vol de véhicule a eu lieu en ville. Vers 21h30, deux patrouilles de police ont croisé le véhicule volé à la rue du Voirnet. Les agents l’ont pris en chasse. Les fuyards ont toutefois tenté de prendre la poudre d’escampette par la rue Emile-Boéchat, en direction du giratoire de Rossemaison. Malgré l’interdiction et le fait qu’il n’y avait plus de route, le conducteur a traversé le carrefour en passant sur l’îlot du trottoir et l’îlot central, d’après un communiqué de la police. Cette manœuvre a cassé une pièce du moteur et a donc immobilisé le véhicule volé quelques mètres plus loin. Les deux fuyards ont tenté d’échapper aux agents à pied. Le passager a été interpellé rapidement, le conducteur un peu plus tard.

Comme une quantité importante d’huile s’est répandue sur la chaussée, le Centre de Renfort, d’Incendie et de Secours de Delémont est intervenu. /comm-mle