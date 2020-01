Un mort et deux blessés graves après un accident à Meinisberg

Une collision frontale a fait un mort et deux blessés graves dimanche après-midi près de Bienne. L’accident s’est produit à Meinisberg peu avant 16h. Il a nécessité le déploiement d’un important dispositif de secours et la fermeture de la route entre Lengnau et Büren an der Aare pendant près de quatre heures.

L’accident est survenu après le dérapage d’une voiture qui circulait entre Büren an der Aare et Meinisberg. Pour des raisons encore inconnues, le conducteur a traversé la chaussée avant d’entrer en collision avec un véhicule qui circulait en sens inverse. L’homme de 30 ans a été grièvement blessé, ainsi que la conductrice de la seconde voiture qui est âgée de 51 ans et sa passagère. Malgré les premiers secours, cette femme de 83 ans domiciliée dans le canton de Berne a succombé à ses blessures sur les lieux du drame. Les deux autres ont été héliportés à l’hôpital.

L’intervention a mobilisé plusieurs patrouilles et le service technique des accidents de la police cantonale bernoise, ainsi que les pompiers de Büren, Lengnau et Bienne. Deux ambulances et deux hélicoptères de la REGA se sont également rendus sur les lieux. La police a ouvert une enquête. Elle recherche en particulier le conducteur ou la conductrice d’une voiture qui a donné des signaux avertisseurs juste avant l’accident. Cette personne est priée de s’annoncer au 032 324 85 31. /comm-alr