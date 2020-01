Deux blessées dans une collision à Bévilard

Deux personnes ont été blessées dans un accident lundi après-midi à Bévilard. Il a été signalé à la police cantonale bernoise vers 16h45. Une camionnette qui circulait sur la route principale en direction de Moutier a percuté par l’arrière la voiture qui la précédait à la hauteur de la boucherie. La conductrice et la passagère de la voiture ont été blessées et transportées à l’hôpital dans deux ambulances, alors que les occupants de la camionnette sont indemnes. Les pompiers de Moron sont aussi intervenus pour nettoyer du liquide sur la chaussée. Cet accident dont les causes sont encore inconnues a causé de fortes perturbations de la circulation jusqu’en fin d’après-midi. /ast