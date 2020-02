Contresens mortel sur l’A6

Un conducteur est décédé après un contresens sur l’autoroute A6 à la entre Thoune et Berne. La police cantonale bernoise l’a annoncé samedi en fin d’après-midi. Ce contresens a aussi provoqué plusieurs accidents à la hauteur de Rubigen, avec un total de huit véhicules impliqués. Deux personnes ont dû être transportées à l’hôpital en ambulance et le tronçon concerné a été fermé pendant plusieurs heures. Le conducteur qui roulait dans le mauvais sens est décédé sur place. Il s’agit d’un homme de 82 ans domicilié dans le canton de Berne. Plusieurs équipes d’ambulanciers et un hélicoptère sont intervenus sur place pour porter secours aux blessés. Une enquête a été ouverte pour clarifier les circonstances de ces accidents. /comm-ast