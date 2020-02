Train contre voiture à Sutz-Lattrigen

Une collision entre un train et une voiture s’est produite jeudi matin à Sutz-Lattrigen, sur la ligne Ins-Bienne. Une automobiliste qui circulait depuis une route secondaire en direction de la route principale a été percutée par un train à la hauteur d’un passage à niveau sans barrières. Elle n’a pas été blessée, selon la police cantonale bernoise. Une ambulance a été mobilisée pour un contrôle, de même que des pompiers qui ont assuré la circulation. Les causes de l’accident sont pour l’heure inconnues et feront l’objet de plus amples clarifications. La perturbation a duré environ une heure, selon les CFF. /ast