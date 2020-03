Une femme agressée à Brügg

Appel à témoins pour une agression. Samedi dernier, une femme se trouvait sur la piste de parcours vita dans la forêt de la commune lorsqu’elle a été victime d’une agression par un homme. La police cantonale a été avertie des faits peu avant 18h30.

La femme n’a pas été blessée. Elle a réussi à fuir en direction des jardins familiaux. Selon ses déclarations, elle aurait remarqué un peu plus tôt la présence suspecte d’un individu âgé de 20 à 25 ans, svelte et au teint basané vers la place de jeux. Il portait une veste de type doudoune rouge, des jeans et un pull à capuchon noir. Un homme a été interpellé et placé en détention provisoire dans le cadre de l’enquête. Son implication dans l’affaire doit toutefois encore être clarifiée, c’est pourquoi la police recherche des témoins. Toute personne pouvant fournir des informations est priée de s’annoncer au 032 324 85 31. /comm-amo