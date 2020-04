Le SIAMS maintenu... en ligne

Coronavirus oblige, le SIAMS aura lieu au moins de novembre au Forum de l'Arc de Moutier, et non pas du 21 au 24 avril comme c'était prévu. Si le salon de la microtechnique ne pourra pas se tenir physiquement ce printemps, les organisateurs ont voulu offrir à leurs exposants la possibilité de présenter leurs nouveautés, mais directement sur internet. Du 21 au 24 avril, le portail d'informations du SIAMS diffusera chaque heure, de 9h à 17h, une nouvelle vidéo qui permettra aux visiteurs virtuels de découvrir, commenter et partager les dernières informations concernant les exposants. Ces derniers ont réagi positivement et rapidement à cette idée de mise en valeur, selon un communiqué diffusé jeudi par les organisateurs. Ils seront une trentaine à prendre part à l'événement.



Le programme de ce SIAMS 2.0 sera dévoilé le 17 avril sur le site de la manifestation. /comm-oza