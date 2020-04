La route du Chasseral libérée de son manteau neigeux

Les ponts et chaussées du Jura bernois ont la tête dans la neige au Chasseral. Le versant nord en direction de St-Imier est en train d’être dégagé. Un travail important sans quoi l’ouverture du col ne serait pas possible comme l’explique Wesley Mercerat, chef de l'inspection des routes à l'Office des ponts et chaussées du Jura bernois :