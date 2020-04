Addictions et pandémie ne font pas bon ménage

Selon Eric Moser, si une pénurie venait à se confirmer sur le marché de la drogue ces prochaines semaines, cela pourrait avoir des conséquences graves pour les consommateurs de telles substances. Ils risquent de se rabattre sur des produits frelatés encore plus nocifs pour l’organisme. Le risque d’overdoses pourrait aussi grimper lorsque la crise sera passée avec la circulation, à nouveau possible, des substances de qualité traditionnelle. Afin de faire face à cette période délicate le mieux possible, la Fondation CONTACT conseille aux personnes souffrant d’addictions de suivre un programme d’aide afin de bénéficier d’un soutien médicamenteux. /nme