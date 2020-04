Femme agresssée à Bienne

Une femme a été agressée dans la nuit de vendredi à samedi dernier à Bienne. Selon les premières informations, un inconnu se serait approché, peu avant minuit et demi, d’une passante qui marchait sur le trottoir de la rue Ernst-Schüler. Il l’aurait blessée de manière superficielle avant que des tiers ne répondent à ses appels de détresse. L’homme l’a alors relâchée et a pris la fuite à pied en direction de la rue de Nidau. L’auteur est décrit comme un homme à la peau foncée d’environ 25 à 35 ans. La police cantonale recherche des témoins, en particulier un homme et une femme qui ont aidé la victime et ont pourchassé le fugitif. /comm-nme