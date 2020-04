Nouveau passage en gare de Bienne

De plus en plus de voyageurs passent par la gare de Bienne. Afin de dégager davantage d'espace et d'améliorer l'accès aux quais, les CFF ouvriront lundi un nouveau passage inférieur doté d'escaliers et d'ascenseurs, selon un communiqué publié vendredi. Il est accessible uniquement depuis l'aile ouest et ne permet pas de traverser la gare de bout à bout.



C'est à partir d'un ancien tunnel postier que le passage a été créé. Les travaux ont début en mai 2019 et auraient dû s'achever en novembre. Certaines adaptations supplémentaires ont toutefois dû être apportées avant que le chantier ne soit freiné par l'épidémie de coronavirus. Au total, les différents aménagements ont occasionné une dépense de 3,3 millions de francs.







On se bouscule à la gare

Une étude mandatée par les CFF et la Ville de Bienne a démontré que la construction d'un nouveau passage était nécessaire pour répondre à l'accroissement de l'affluence en gare de Bienne. Le projet se veut un exemple d'utilisation efficace des structures existantes. Le tunnel postier datait de 1979. /comm-oza