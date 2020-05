Piscines : qui se jettera à l'eau ?

L’Association des piscines romandes et tessinoises veut accompagner ses membres sur le chemin de la réouverture. Elle leur a mis à disposition un guide qui contient plusieurs recommandations. On y parle des douches et vestiaires, des files d'attente à l'entrée, de l'espacement sur les pelouses ou encore du nombre de personnes par bassin. Le Prévôtois Marco Fernandez est le vice-président de l'association. Il explique pourquoi avoir publié un tel document :