L’industrie du Jura bernois devant l’inconnu

Pour l’instant, l’office des poursuites et des faillites du Jura bernois n’a pas perçu d’augmentation du nombre de dépôt de bilan. Un seul cas directement lié à la pandémie a été enregistré. Les poursuites ne prennent pas non plus l’ascenseur. L’Office sis à Moutier s’attend par contre à un effet dès l’année prochaine et notamment la fin des mesures de chômage partiel. À noter encore qu’un sursis de durée limitée, dit « sursis Covid-19 » est prévu pour éviter les faillites de PME. À ce jour, aucune demande en ce sens n’a été faite pour notre région selon l’Office des faillites et des poursuites du Jura bernois. /jrg